Un fatal accidente de tránsito se registró la tarde del viernes en la carretera Panamericana Sur, km 509+500, jurisdicción del distrito de Lomas, provincia de Caravelí, en la región Arequipa.

El siniestro ocurrió tras una colisión por alcance que involucró a un tractocamión de placa F3I-855, marca Volvo, color guinda plata, con remolcador A2D-995, conducido por César Augusto Elías Cáceres (34), y a un vehículo de nacionalidad boliviana de placa 3031-XGT, marca Volvo, color azul, con remolcador BBO-8866, conducido por Lucio Mamani Fernández (34).

En el lugar también se vio comprometida una motocicleta, la cual no contaba con placa de rodaje. A aproximadamente 200 metros del punto del impacto, fue hallado el cuerpo de un varón sin signos vitales, tendido sobre la vía en el carril de norte a sur.

Junto al cuerpo se encontró un documento de identidad a nombre de Fernando Huaccalsaico Oseda, quien sería la víctima mortal de este trágico hecho. La escena fue asegurada para las diligencias correspondientes y el levantamiento de información.

Los conductores involucrados quedaron a disposición de las autoridades mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente. El caso fue puesto en conocimiento del fiscal de turno, Javier Mariño Delgado, quien dispuso las acciones conforme a ley.