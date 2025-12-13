Una joven, con 5 meses de embarazo, falleció en el distrito de Uchumayo tras presuntamente haber ingerido licor con dos amigas que fueron denunciadas en la comisaría de Congata, por la pareja de la fallecida.

Según la denuncia hecha por José R. C., el fin de semana tuvo que dejar a su pareja Sol R. R. en su vivienda ubicada en el sector de Congata, para realizar un viaje de emergencia fuera de Arequipa. Sin embargo, la madrugada del último miércoles, mientras retornaba a la ciudad, José llamó a su pareja para decirle que estaba por llegar y ella le respondió que saldría temprano para ir a ver a su hijo mayor.

TRAGEDIA

Una hora después, el trabajador recibió una llamada por WhatsApp desde el celular de su pareja, pero no fue ella quien habló. José aseguró que quien le respondió fue su amiga Karina A. P. quien le dijo que Sol se había puesto un poco mal, sin dar mayores explicaciones de lo que había pasado y de dónde se encontraban.

Esto causó la molestia de José, quien reclamó a Karina el hecho de haber bebido con su pareja y pensó que la situación no era tan grave. Pero después, al llegar a casa, le informaron que su esposa estaba muerta en el centro de salud de Cerro Verde, hasta donde había sido auxiliada por personal de serenazgo de Uchumayo.

El trabajador acudió a la comisaría para denunciar a Karina y a Malena C. C., ambas amigas de la fallecida, con quienes estuvo bebiendo pese a estar embarazada. El denunciante también indicó que no encontró el celular de su pareja. En las indagaciones que hizo, supo que Sol estuvo acompañada de su hijo de 8 años y él le dijo que Malena le había quitado el celular de su mamá.

“Les he pedido información del lugar donde estuvieron, lo que pasó ese día y que me entregue el celular, pero no responde. Quiero saber la verdad de lo que ocurrió”, dijo el esposo de la víctima.

El cadáver de Sol fue trasladado a la morgue donde se le hizo la necropsia que arrojó que había fallecido por asfixia y la ingesta de una sustancia desconocida, dando a entender que se había suicidado y no consignaron que estaba embarazada.