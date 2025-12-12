A José Condori Mamani se le dictó 6 meses de prisión preventiva por el presunto delito de robo agravado en grado de tentativa y agresión física contra una trabajadora de un grifo en el distrito de Cayma. El hecho ocurrió el lunes 8 de diciembre en el grifo “San Felipe” de la jurisdicción caymeña.

La medida fue dispuesta por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Arequipa, a cargo del juez Walter Marroquín Aranzamendi.

Según la resolución, existe sospecha fuerte de la comisión del delito, sustentada en el acta de visualización de video que muestra el ahorcamiento y los golpes que sufrió la trabajadora mientras intentaba evitar el robo. Sumado a ello, están las declaraciones consistentes de la víctima y testigos del hecho.

Sucede que José Condori Mamani ingresó a la oficina de caja y fue sorprendido por la víctima cuando guardaba más de 3000 soles en una bolsa. Al verse impedido de fugar, el investigado golpeó y ahorcó a la empleadora para lograr escapar con el dinero; sin embargo, la intervención de otra compañera y un transeúnte permitieron retener al imputado hasta la llegada de Serenazgo y la Policía Nacional, quienes procedieron a su detención inmediata.

Además, el presunto delincuente presenta antecedentes por delitos similares, por lo cual fue acreditado el peligro de fuga, concluyéndose que no tiene intención de someterse al mandado de la ley.

Asimismo, el juez tomó en cuenta que la pena probable que le correspondería superaría los 17 años.