En una operación policial a cargo del Área Antidrogas de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Arequipa, dos personas, presuntos integrantes de la banda “Los capos de Camaná”, fueron detenidos por comercialización de marihuana, clorhidrato de cocaína y tusi.

Por la tarde del viernes, personal especializado llegó hasta un inmueble ubicado en la cuarta cuadra del jirón Agustín Gamarra, en el Cercado de Camaná, vivienda donde funcionaba una empresa de envíos y encomiendas.

En el lugar fueron detenidos Brandon Milton Auquilla Ramos (25) y Jhon Alfred Hernández Vargas (25), quienes fueron conducidos hasta la dependencia policial, dando aviso al representante de del Ministerio Público, Jorge Medina Chávez, fiscal de turno de Camaná.

En el registro personal de los detenidos se encontraron 7 paquetes tipo ovoide con una sustancia con características de marihuana, además de 1 bolsita tipo ziploc con una sustancia rosada, aparentemente tusi.

Ya en el registro del domicilio, personal policial halló 34 bolsitas con alcaloide de cocaína, 1 bolsita tipo ziploc con aparente tusi, 2 bolsitas tipo ziploc con marihuana, incautándose un aproximado de 8 kilos de marihuana, 100 gramos de clorhidrato de cocaína y 15 gramos de tusi.

Como parte de las investigaciones también se confiscó 150 soles, 2 teléfonos celulares y 3 balanzas digitales, además de las herramientas con las que se fabricaba los estupefacientes.