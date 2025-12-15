A pocas semanas de acabar el año, varios proyectos clave en materia de seguridad ciudadana en Arequipa no lograron concretarse dentro de los plazos previstos, debido a observaciones técnicas y administrativas, informó el coronel en retiro José Miguel Briones, secretario del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec).

El funcionario explicó que uno de los principales inconvenientes se presentó en el proyecto de sistemas biométricos, el cual sufrió retrasos por una contradicción técnica, luego de que la Dirincri de Lima anunciara la compra de equipos similares, lo que obligó a modificar el perfil del proyecto.

Esta situación generó que la ejecución se reprograme para el próximo año, aunque Briones aseguró que el perfil técnico ya se encuentra en elaboración conjunta entre la Policía Nacional y el Coresec, con miras a que se concrete a más tardar entre febrero y marzo de 2026, bajo la modalidad de obras por impuestos.

Un escenario similar ocurre con el proyecto de georreferenciación del delito, el cual también debía culminarse este año, pero fue postergado debido a los mismos ajustes técnicos. Ambos proyectos cuentan con un presupuesto aproximado de dos millones de soles.

PATRULLEROS

Respecto a la adquisición de patrulleros, Briones señaló que el proceso ya se encuentra saneado y que antes de fin de año se debe aperturar formalmente la compra, estimando que en un plazo de dos meses podría concretarse la ejecución.

Además, indicó que se viene gestionando una compra adicional de vehículos destinados exclusivamente a unidades especializadas de la Policía Nacional, un aspecto que no fue considerado inicialmente en el proyecto original.

En ese sentido, se proyecta la adquisición de aproximadamente 25 camionetas para áreas como Investigación Criminal, Alta Montaña y Unidades Periciales, con el objetivo de fortalecer el trabajo técnico y científico de la policía. Este paquete tendría un presupuesto estimado de 20 millones de soles y se ejecutaría el próximo año.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

Briones también se refirió al proyecto para unificar y modernizar las cámaras de seguridad, conocido como C5, el cual ya fue anunciado en el Coresec, pero aún no ha sido asumido por el Gobierno Regional debido a limitaciones presupuestales.

Detalló que el proyecto no solo busca integrar las cámaras existentes, sino repotenciar el sistema de emergencias 105 e incorporar tecnología con analítica para combatir el crimen organizado, como reconocimiento facial e identificación de placas vehiculares.

Para ello, se requeriría la instalación de entre 2,000 y 3,000 cámaras especializadas, lo que demandaría una inversión aproximada de 200 millones de soles, monto que actualmente excede el techo presupuestal del Gobierno Regional de Arequipa en obras por impuestos.

LABORATORIO

Tampoco se ha concretado el Laboratorio de Criminalística, el proyecto está en etapa final y está en manos del Gobierno Regional de Arequipa que debe concretar un convenio con el Ministerio del Interior para la ejecución del Saldo de obra con una empresa ya identificada. El costo para terminar la obra es de 35 millones de soles, aproximadamente.

ESTADÍSTICAS DE DELITOS

La última reunión del Coresec fue el 24 de noviembre. Ahí se informó que el 61.74 % de ciudadanos fue víctima de robo, el 20 % sufrió extorsión (emprendedores y negocios) y el 66.9 % denunció el delito, lo que demuestra mayor confianza en la PNP. En esta reunión participaron el alcalde provincial, Víctor Hugo Rivera, y el prefecto regional, Francis Alarcón, además de la PNP y otras autoridades.