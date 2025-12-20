Los familiares de Andrés Llica (41), obrero de construcción civil, solicitaron de manera urgente que pueda ser atendido en el hospital Goyeneche, debido a la gravedad de su estado de salud, tras haber sido brutalmente agredido durante un asalto ocurrido en Chivay, Caylloma.

Su hermano, Abraham Llica, informó que la noche del último sábado Andrés fue atacado por delincuentes que lo dejaron gravemente herido y con riesgo de perder la vista. Luego del asalto, fue trasladado al Hospital Municipal, en Cerro Colorado, donde la familia esperaba su referencia al hospital Goyeneche para ser intervenido quirúrgicamente; sin embargo, hasta el momento dicho traslado no se ha concretado.

Incluso, Abraham Llica indicó que su hermano fue sometido a diversos exámenes médicos y se programó la intervención para el miércoles por la tarde. No obstante, pese a que la familia adquirió todos los insumos de manera particular, la operación no se realizó.

“Mi hermano tiene SIS, reclamamos y nos dijeron que ingresó un paciente y por eso no lo operaron. Luego nos dijeron que sería en unos días, pero nada. Ahora está en coma en el Municipal y nosotros ya no contamos con los recursos suficientes”, advirtió.

Junto a sus hermanos, pidieron al gerente regional de Salud, Walther Oporto; al gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, atender su demanda, pues podría perder la vida.

“Tiene dos hijos, de 15 y 8 años, es el sustento de la familia. Nuestra prioridad ahora es salvarlo”, señaló.

Asimismo, manifestó que la denuncia por robo aún no se presentó formalmente, pues la Policía exigiría la presencia de la víctima, quien actualmente se encuentra delicado. Su hermana Agripina, brindó su número Yape 981493197 para pedir apoyo a la población.

