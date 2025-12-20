El mecánico Néstor Sarmiento Prado aún no ha dicho toda la verdad sobre el crimen de Daryl Gonzales Cárdenas, de 27 años. Sin embargo, la hipótesis más sólida que maneja la Policía es que el asesinato gira en torno a una presunta deuda por la venta de una motocicleta.

Como se sabe, el 13 de diciembre, Daryl salió de su vivienda con dirección al taller de Néstor, en el sector de Villa Ecológica, en el distrito de Alto Selva Alegre, para recoger una motocicleta que le había encargado arreglar. Aparentemente, cuando el dueño se encontró con el mecánico, no encontró la unidad que habría sido vendida. Eso desató una pelea en la que Daryl terminó muriendo.

CASO Y SOSPECHA

Néstor Sarmiento mintió al decir que había llevado a Daryl hasta el cruce de la avenida las Torres con calle Leticia, Alto Selva Alegre, para que se embarcara en otra unidad hacia su vivienda. Lo que en realidad pasó es que trasladó el cadáver de la víctima en un auto hasta el sector de Lomas de Jesús, en el distrito de Punta de Bombón, Islay, para arrojarlo en una quebrada de 200 metros de profundidad, ubicada a unos 800 metros de la vía costanera.

La Policía no descarta la participación de una tercera persona, al menos para deshacerse del cuerpo, pues dudan que Néstor haya trasladado solo el cadáver de Daryl hasta la quebrada donde fue encontrado.

Los detectives que están a cargo de la investigación esperan analizar la información contenida en la laptop de la víctima para corroborar si efectivamente había una cuenta por saldar con el mecánico, con quien Daryl trabajaba desde hace un año y medio.

La necropsia practicada al cuerpo del fallecido no pudo establecer cómo murió, el resultado fue una causa indeterminada debido al avanzado estado de descomposición. No obstante, la Fiscalía solicitaría hoy la prisión preventiva del detenido con toda la evidencia recababa hasta el momento.