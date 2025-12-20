La jueza de Investigación Preparatoria de Chuquibamba, María Rendón, dictó 9 meses de prisión preventiva para Royner P. H., investigado por ultrajar a su hijastra de 10 años que, además, tiene cuatro meses de gestación.

De acuerdo a la prognosis de pena planteada por la Fiscalía, el minero sería condenado a la cadena perpetua por el abuso que se descubrió a través de una denuncia hecha por una profesora de la menor, quien dijo que su padrastro la tocaba desde los siete años y desde hace algunos meses la violaba.

CASO

Como se recuerda, los efectivos policiales de minas de Ocoña, en la provincia de Camaná, capturaron al minero Royner P. en el sector conocido como Alto Molino, tras la denuncia de la menor.

El detenido fue trasladado a la comisaría de Minas Ocoña, donde se realizaron las diligencias de investigación. Asimismo, el personal de salud fue el que también informó que producto del abuso sexual, la menor está embarazada.