Una rápida intervención de los efectivos policiales de minas Ocoña en la provincia de Camaná, permitió la captura del minero Royner Pilco Huanuire por abusar sexualmente de una niña de tan solo 10 años, quien, además, tiene 4 meses de gestación.

Fue el personal del centro de salud de Iquipi, quien informó a la policía sobre el ingreso de la menor durante la tarde del lunes. La pequeña de 10 años confesó que el minero la había violado el día anterior, aprovechando la cercanía familiar que tenían y la ausencia de su madre en su vivienda.

Los agentes realizaron un operativo en el sector conocido como Alto Molino, donde lograron ubicar y capturar al violador mientras caminaba frente al colegio Virgen del Rosario.

El detenido fue trasladado a la comisaría de Minas Ocoña, donde se realizan las diligencias de investigación. El personal de salud fue el que también informó que producto del abuso sexual, la menor está embarazada.