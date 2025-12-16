Agentes de la Región Policial Arequipa intervinieron y desarticularon la presunta banda criminal “Los Cojinetes del Sur”, integrada por tres varones. La captura se realizó en la vía Arequipa-Yura, a la altura del kilómetro 26, cerca del ingreso de camiones de carga de la fábrica de cemento Yura.

Los efectivos policiales intervinieron a un vehículo Hyundai color plata metálico, conducido por Adrián Quispe (47), quien iba acompañado de Ricardo Parra (47) y Jordy Suni (27), presuntos integrantes de la referida banda.

Durante el registro policial, a Ricardo Parra se le halló un morral negro que contenía dos revólveres calibre 38, 7 municiones calibre 38, 3 celulares de diferentes marcas y modelos, y 7 billetes de cien dólares americanos.

En tanto, a Jordy Suni se le encontró una billetera con 21 billetes de cien dólares, mientras que a Adrián Quispe se le halló un billete de 50 soles.

Asimismo, al realizar el registro del vehículo, se encontró debajo del tapete del conductor un sobre que contenía la suma de 5 700 soles en billetes de cien y cincuenta nuevos soles.

Ante ello, se procedió a la detención del conductor y los dos ocupantes, comunicándose de inmediato al RMP Fiscal de Flagrancia, quien dispuso continuar con las diligencias correspondientes.