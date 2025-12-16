Regidoras de la Municipalidad Distrital de Majes anunciaron que presentarían una denuncia ante el Jurado Nacional de Elecciones, Contraloría, por el presunto uso indebido de una camioneta municipal que estuvo en la provincia de Camaná sin autorización formal.

La unidad se halló el último sábado, a pocas cuadras del mercado central, donde se realizaba una chocolatada del partido político “Ahora Nación”. Se presume que el alcalde distrital Jenry Huisa, candidato por el partido a gobernador regional, estaría dentro de la camioneta.

Ante ello, las legisladoras Karina Rodríguez y Esmeralda Díaz se presentaron ayer en el área de Patrimonio del municipio, donde confirmarían que no se contaba con el permiso oficialmente, pues faltaba la firma del chofer.

“El chofer ha salido sin el permiso, está la firma del gerente, de Patrimonio, pero no de él”, dijo Mirella a Canal 33-Majes. Además, mediante un pronunciamiento de los comités provinciales de Ahora Nación, rechazaron el abuso y torpeza de Huisa.

Por su parte, tanto el municipio como el encargado de Patrimonio, Pablo Cornejo, argumentaron que la camioneta sí debía salir la mañana del sábado para recoger a un boxeador, quien participaría en un evento en Majes.