Alrededor de las 3:00 de la tarde, en la avenida Yarabamba, que une los distritos de Socabaya con Characato, se registró un violento choque entre una combi de la empresa Sedapar de placa V8U-913, y un camión de color blanco que dejó gravemente heridos a dos trabajadores de la empresa de saneamiento.

Tras el violento impacto, los obreros que retornaban a la empresa, quedaron atrapados y con lesiones de extrema gravedad. De inmediato, los serenos de Characato y Socabaya que se trasladaron al lugar, brindaron apoyo al piloto y su acompañante.

Los bomberos también se desplazaron al lugar y con ayuda de una pinza hidráulica, pudieron liberar a los trabajadores que presentaban diversas fracturas, ambos fueron trasladados en una ambulancia de Characato hacia la Clínica Auna para su atención médica.

El accidente es investigado por personal policial de la comisaría de Characato.