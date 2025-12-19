En una quebrada ubicada en las zona denominada “Lomas de Jesús”, un inhóspito paraje del distrito de Punta de Bombón, cerca del límite con Moquegua, fue ubicado el cadáver del vendedor de motos Daril Jeremy Gonzales Cárdenas (27), quien fue reportado como desaparecido en Alto Selva Alegre, el mecánico con el que se reunió ha sido detenido por la Policía como sospechoso del crimen.

La madre de Daril denunció que la mañana del 13 de diciembre, su hijo salió de su casa en Cerro Colorado para recoger una motocicleta en un taller ubicado en el sector de Villa Ecológica, en Alto Selva Alegre. Allí se reunió con el mecánico Néstor Sarmiento, quien le aseguró a la mamá que no pudo entregarle la moto a tiempo y tras su cita, llevó a Daril hasta el cruce de la avenida Las Torres con calle Leticia, donde supuestamente lo dejó para que retornara a su casa. Sin embargo, el vendedor de motos nunca volvió a su casa, comenzando así su búsqueda.

Daril Jeremy habría sido asesinado por 3 personas en Arequipa. Foto: PNP.

DETENIDO

Entre las diligencias realizadas por los detectives de Trata de Personas, se convocó al mecánico para que diera detalles de su reunión y los condujera al lugar exacto donde dejó a Daril, pero el mecánico terminó confesando que sabía dónde se encontraba, pero no con vida.

Con la información del mecánico, la Policía se trasladó por la costanera sur hacia las “Lomas de Jesús” donde tuvieron que ingresar unos 800 metros hacia el desierto hasta llegar a una quebrada de unos 200 metros de profundidad, donde finalmente fue hallado el cuerpo de Daril Gonzales.

Ayer, un equipo de rescate de la PNP intervino para recuperar el cadáver del joven y trasladarlo a la morgue central de Arequipa. Aún no se conoce con exactitud cuál fue el móvil del crimen, pero se presume que habría sido por una deuda.

IMPLICADOS

El mecánico Néstor Sarmiento está detenido por 72 horas y habría otras dos personas más involucradas en el crimen. Implicado tenía conocimiento de donde estaba el muerto.