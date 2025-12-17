Un trágico accidente de tránsito, ocurrido la noche del último lunes, en la carretera Panamericana Sur, causó la muerte de un conductor y la posterior captura del presunto responsable, mientras huía del lugar del impacto.

Luis Álvarez Sahuinca conducía su camioneta de placa V5Z-819 en la que transportaba varios sacos de ajo hacia el distrito de Majes, en Caylloma. Sin embargo, minutos después de las 9 de la noche, cuando transitaba por el km 944.5 de la carretera Panamericana Sur, altura de las pampas de Santa Rita de Siguas, se encontró con la muerte.

IMPACTO

En sentido contrario circulaba el camión de matricula Z1Q-949 que era manejado por Michael Zamata Huaracha (31) quien habría invadido la pista provocando el choque frontal contra la camioneta. Producto del impacto, Luis Álvarez perdió la vida al quedar atrapado entre los fierros de la cabina de su vehículo. Pese a los daños que tenía en su unidad, el chofer del camión decidió huir con dirección al distrito de La Joya.

Al tomar conocimiento del fatal accidente, la Policía de Carreteras activó el plan cerco permitiendo ubicar al responsable del choque durante su desplazamiento por el kilometro 962 de la Panamericana Sur, en el distrito de La Joya. Según el reporte policial, Roberto Zamata tenia aliento alcohólico.

El chofer causante del accidente fue intervenido y trasladado a la comisaría de Sotillo, en el distrito de Vitor, donde quedó detenido por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo y fuga del lugar del accidente.

Los bomberos de Majes se trasladaron a la zona del impacto para realizar la recuperar del cuerpo de Luis Álvarez que había quedado atrapado en la cabina de su camioneta. Asimismo, el caso fue puesto en conocimiento de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) Arequipa y del Ministerio Público para las investigaciones.