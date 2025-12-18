El Segundo Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, condenó a 3 años y 6 meses de pena efectiva a Daniela Portugal Escobedo y Geovana Chalco Salcedo por el hurto agravado que cometieron contra una mujer que viajaba junto a sus menores hijos en un vehículo de transporte público.

Durante el juicio oral, se determinó que las sentenciadas actuaron de manera conjunta y coordinada y aprovecharon la congestión vehicular para distraer a la víctima quien viajaba pendiente de sus hijos, a quienes llevaba a un control en el hospital Edmundo Escomel, en Paucarpata. Las mujeres lograron sustraer al ama de casa su monedero que contenía documentos de ella y sus hijos, dinero y diversas tarjetas bancarias. Tan pronto como se hicieron del botín se bajaron e intentaron escapar.

CAPTURA

Según la investigación realizada por los agentes de la comisaría de Israel, el hurto ocurrió la mañana del 20 de octubre por inmediaciones de la avenida Jesús. La agraviada junto a sus menores hijos, solicitó el apoyo de la Policía que actuó rápidamente y pudo ubicar a las ladrones mientras intentaban perderse entre los clientes del mercado Nuevo Milenio que está cerca de la posta medica de Villa Jesús, en Paucarpata.

Las mujeres, integrantes de la banda denominada “las ladys de Israel” , fueron trasladadas a la comisaría de Israel y durante su registro personal hecho por el personal femenino, se les halló documentos, tarjetas y la cantidad de 300 soles que no les pertenecía y fue la víctima que pudo reconocerlos como de su propiedad.

Tras escuchar los alegatos de la Fiscalía y de la defensa de las imputadas, el juzgado concluyó que la responsabilidad penal de las sentenciadas quedó acreditada mediante prueba indiciaria suficiente; asimismo, se estableció que actuaron concertadamente para cometer el hurto, una de ellas distrajo a la madre de familia mientras que la otra logró introducir su mano en la cartera para hacerse de sus pertenencias, razón por la cual se les impuso una pena privativa de libertad efectiva.

Según la estimación del Juzgado, “las ladys de Israel” que se encuentran internadas en el penal, permanecerán en el mismo hasta primer trimestre del 2029.