A pocos días de cerrar su gestión al mando de la región Policial de Arequipa, el general Olger Benavides hizo un balance de la criminalidad registrada en el año. Las cifras expuestas por el jefe de la Policía muestran una reducción sostenida de la mayoría de delitos comunes en comparación con el año anterior; sin embargo, las extorsiones se mantienen como el único delito que registra un incremento.

El 2025 no ha terminado y hasta el momento la Policía ha atendido 440 denuncias por extorsión, una cifra superior a la del año anterior en el que se hicieron 352 denuncias. Al respecto, el general Benavides explicó que este incremento tiene dos lecturas. Por un lado está la mayor confianza de la ciudadanía para denunciar; y por otro, la proliferación de modalidades como la llamada “extorsión por escopetazo”, que representa el 70% de los casos.

EXPLICACIÓN

La autoridad policial explicó que se basa en amenazas masivas enviadas mediante mensajes de texto o al WhatsApp desde penales y utilizando números de otros países, como Colombia. Los delincuentes solo esperan a que alguien caiga en la trampa. Al obtener la respuesta, recopilan información de la víctima y comienzan a presionarla para que entregue dinero mediante transferencias a diferentes cuentas bancarias.

El 30% restante corresponde a extorsiones más complejas y son las que realmente preocupan a la Policía dado que los delincuentes identifican y estudian previamente a sus víctimas, principalmente empresarios, con el objetivo de quebrarlos económicamente.

Pese a ello, la autoridad destacó que alrededor de 60 personas han sido capturadas y procesadas por este delito e involucradas en por lo menos 93 casos registrados en la Ciudad Blanca.

REDUCCIÓN DE DELITOS

Durante una entrevista en RPP, el alto mando policial explicó que el trabajo de la institución se ha sostenido en tres pilares fundamentales como son la prevención estratégica, la lucha frontal contra el crimen organizado y el acercamiento real a la comunidad. A ello se sumó un cuarto eje vinculado a la gestión de inversiones, convenios y proyectos para fortalecer el equipamiento y la infraestructura policial que al momento es deficiente.

En ese contexto, el general Benavides detalló que los delitos comunes, como el robo, descendieron de 3 mil 500 casos en 2024 a poco más de 2 mil 200 este año; mientras que los hurtos también disminuyeron de 12 mil a aproximadamente 8 mil 900 denuncias. Esta reducción, señaló, responde a un trabajo focalizado en las comisarías, cada una con su respectivo mapa del delito y operativos dirigidos a las zonas más críticas.

De igual manera, la violencia familiar, uno de los problemas más complejos en la región, mostró una decrecimiento significativa. En 2024 se registraron cerca de 24 mil denuncias, cifra que en 2025 se redujo a 15 mil. El general explicó que este descenso está vinculado a campañas de prevención y sensibilización realizadas en coordinación con el Ministerio de la Mujer, aunque advirtió que este tipo de casos continúa demandando una gran carga operativa para la Policía desplazando recursos humanos y logísticos como el uso de patrulleros.

Otros indicadores también reflejan una tendencia a la baja como son las denuncias por violación sexual que pasaron de 844 durante el año pasado a 698 casos registrados en lo que va del presente año.