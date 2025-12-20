La mañana de este sábado, los vecinos reportaron el hallazgo de un cadáver en el río Chili, a la altura del puente Bolognesi, en el Cercado de Arequipa. Personal de Serenazgo y Policía se encuentran en el lugar para la recuperación del cuerpo y diligencias correspondientes.

Según información preliminar, se trata de un varón de contextura gruesa, tez blanca, tiene 1.80 metros de estatura y unos 46 años de edad. No obstante, aún está como NN y la Policía utilizará el equipo biométrico para la identificación del fallecido.

Agentes de la base de Serenazgo de Arequipa y bomberos recuperaron el cuerpo tras varias horas de trabajo. Lo subieron hasta la vereda en la av. La Marina, donde llegaron peritos de Criminalística y detectives de Homicidios.

Cabe mencionar que al lugar llegaron familiares de Kevin Vicente Castillo Ccama (25), quienes temían que se tratara del joven. Sin embargo, debido a las características, esto fue descartado.

SITUACIÓN ADVERSA

Cabe mencionar que durante la recuperación del cadáver, la Policía intervino a dos mujeres presuntamente por alterar el orden público, pues estarían tratando de observar el hecho.