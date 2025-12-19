El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado dictó ocho meses de prisión preventiva contra Yohan Gallegos Ramírez (32) y Alberto Jean Pierre Molina Asmat (31), señalados como integrantes de la organización criminal ‘Los Dandys de la Extorsión’.

La medida fue dispuesta tras evaluar los graves indicios que los vinculan con el delito de extorsión agravada en perjuicio de Arturo P. N., propietario de la discoteca Filin, ubicada en la avenida Ejército, en el distrito de Yanahuara. Ambos investigados permanecerán recluidos en el penal de Socabaya, luego de cumplir inicialmente una detención preliminar judicial de 72 horas.

De acuerdo con la investigación policial, el caso se inició cuando los dueños del establecimiento denunciaron que comenzaron a recibir amenazas vía WhatsApp desde números nacionales y extranjeros. En los mensajes, los presuntos extorsionadores exigían el pago de una supuesta deuda y advertían con atacar el local y causar lesiones si no se cumplían sus demandas.

Sin embargo, las intimidaciones no quedaron solo en palabras. Según la denuncia presentada el 1 de noviembre, un sujeto ingresó al local y roció gas pimienta, provocando pánico entre los asistentes. Días después, el 9 de noviembre, desconocidos descendieron de un vehículo blanco y arrojaron combustible al grupo electrógeno ubicado en el exterior del negocio.

Con estos elementos, agentes del área de Secuestros y Extorsiones de la Divincri reunieron las pruebas necesarias y solicitaron al Poder Judicial la detención preliminar, la cual fue autorizada. Molina fue capturado en la urbanización Colonial, en Paucarpata, mientras que Gallegos fue intervenido en la calle Túpac Amaru, en Cerro Colorado. Además, la Policía incautó un vehículo Chevrolet Sail blanco, presuntamente utilizado para la extorsión.