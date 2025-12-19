El general PNP Olger Benavides, jefe de la Región Policial Arequipa, informó que cuatro efectivos policiales, dos oficiales y dos suboficiales, han sido plenamente identificados por el presunto sembrado de droga al barman del video pub “Azúcar”, ubicado en la avenida Dolores del distrito de José Luis Bustamante y Rivero; dos de ellos han sido separados de la institución hasta que se concluyan las investigaciones.

La autoridad policial detalló que los dos oficiales fueron apartados de sus funciones operativas y trasladados al área de Recursos Humanos, como medida preventiva mientras continúan las diligencias de investigación. Los efectivos no mantienen cargos ni labores activas y perciben solo el 50 % de sus haberes, tal como establece la normativa interna.

Tanto los oficiales como los subalternos incurrieron en faltas graves, por lo que afrontan investigaciones en lo administrativo como en lo penal. En relación con los plazos, el jefe policial explicó que, si bien existen tiempos establecidos para estos procesos, pueden ampliarse debido a diligencias solicitadas por las defensas o a la complejidad del caso. No obstante, aseguró que las investigaciones avanzan con el objetivo de establecer sanciones.