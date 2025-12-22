La Municipalidad Provincial de Arequipa inició este fin de semana la prueba en vacío del carril segregado para los buses del Sistema Integrado de Transporte (SIT) en un tramo de las avenidas Jorge Chávez y Goyeneche, la medida ha generado posiciones encontradas entre los dirigentes de las empresas de transporte urbano que circulan por estas vías.

Para Jorgos Guiton, dirigente de la Compañía de Transportes Urbanos (COTUM), la implementación del carril exclusivo resulta inviable en estas avenidas debido a la alta concentración de rutas del SIT. Señaló que la segregación de un solo carril provocaría largas colas de buses.

En ese sentido, calificó la propuesta como “absurda” y advirtió que, lejos de agilizar el tránsito, podría generar mayor congestión ante la falta de infraestructura vial y señalización adecuada.

En contraste, Marat Santos, dirigente de AQP Masivo, respaldó la prueba en vacío y sostuvo que el carril segregado permitiría mejorar la velocidad comercial de los buses y reducir hasta en un 50 % el tiempo que actualmente pierden las unidades en tramos congestionados, donde hoy el recorrido puede tardar entre 25 y 30 minutos.

Además, remarcó que el proyecto debe contemplar paraderos definidos para evitar que los buses se detengan en cualquier punto y así optimizar la circulación.