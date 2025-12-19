En un operativo sorpresa en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, clausuraron dos locales que funcionaban ilegalmente como terminales. La intervención fue ejecutada esta mañana, de manera conjunta, entre la municipalidad y la SUTRAN cerca al óvalo de Los Bomberos.

En el lugar hallaron a la empresa “Transporte Pukina” en pleno embarque de pasajeros hacia la zona de Puquina (Moquegua) en minivans, una actividad prohibida para este establecimiento que solo contaba con permiso para la venta administrativa de pasajes.

El alcalde de la jurisdicción, Freddy Zegarra Black, sostuvo que les retiraron las placas de rodaje de los vehículos y la municipalidad bloqueó el establecimiento, ya que no tienen los permisos correspondientes. Otro local que fue clausurado a pocos metros, fue el de “Ángeles del Sur”, ya que no tenía licencia de funcionamiento y certificado de Defensa Civil.

La autoridad edil denunció que estos negocios suelen cambiar de nombre o razón social para burlar las multas y seguir operando en la informalidad. Tras el cierre, el burgomaestre advirtió que tienen en la mira otros terminales clandestinos en la zona de Gratersa.