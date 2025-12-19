En la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres nada cambia de la noche a la mañana y eso lo reconocen autoridades, dirigentes y mismos comerciantes. El lugar alberga 55 mercados y desde hace años arrastra el desorden, informalidad y caos vehicular. Desde el último lunes, la Municipalidad Provincial de Arequipa y la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero iniciaron el plan de recuperación, pero no está funcionado del todo.

En la avenida principal de la plataforma aún se observan decenas de ambulantes que, si bien ya no están sentados en las veredas ofreciendo sus productos, ahora se desplazan por la acera con sus carretas pequeñas o cargan sobre una balanza lo que venden. En casos peores usan vehículos para estacionarse en la vía pública y ofertar frutas u otros.

IMPOSIBLE TRÁNSITO

Caminar por los espacios públicos es aún difícil y obliga a los transeúntes a desplazarse por la pista. Sin embargo, el problema no solo está en los ambulantes, sino también en algunos comerciantes que tienen sus puestos. Sobre todo en la zona de frutas que está antes de llegar al óvalo.

En dicho lugar los vendedores se apropian hasta de la mitad de la vereda con cajas de frutas u otros objetos, además de sus sombrillas que muchas veces impide al ciudadano caminar por donde le corresponde. En ese mismo sitio, algunos taxis y hasta combis de transporte público se estacionan, lo que provoca tráfico.

El dirigente Rubén Rojas expuso esta situación y exhortó a los comerciantes a mantener el orden y respetar estos espacios públicos.

Asimismo, cuestionó que empiecen tarde el plan de recuperación y que la municipalidad distrital no haya escuchado sus pedidos, en consecuencia acudieron a la provincial.

“Hicimos nuestra marcha y no nos hicieron caso. Nosotros tuvimos que enviar oficios a la municipalidad provincial y recién ahí se tomaron las acciones. Por fin se está haciendo un trabajo en conjunto. Eso era lo que esperábamos porque no solo compete a uno, sino a todos. Si bien aún persiste el desorden, ya se redujo en algo el caos con este plan”, refirió.

MÁS PROBLEMAS

Otro de los problemas para reducir es el transporte informal. Las miniván conocidas como ‘loncheritas’ hicieron sus paraderos ilegales en zonas como Vidaurrázaga y ocupaban todo un carril para estacionarse y llenar pasajeros. Ante ello se aumentaron los inspectores y si bien de día está liberado, el problema vuelve a surgir en la noche.

Rojas sostiene que cuando se van los fiscalizadores, que es a las 17:00 horas, los transportistas aprovechan y nuevamente se colocan en el lugar.

SEGURIDAD

El panorama en seguridad es aún más débil. Solo seis policías están en el Puesto de Auxilio Rápido, para una plataforma donde llegan miles de personas al día. El dirigente sostuvo que pedirán siquiera unos cuatro más, para los puntos donde suceden más hurtos.

Asimismo, indicó que se debe reforzar el patrullaje a pie, clave para prevenir robos y delitos, que a la fecha no existe por el déficit de efectivos. “Las cámaras registran lo que ya pasó, pero no evitan que ocurra. Sin presencia policial real, el delincuente se mueve con libertad”, cuestionó Rojas.

Hoy viernes, las autoridades, comerciantes y otros participantes del plan de recuperación se reunirán desde las 11:00 horas en la plataforma comercial para evaluar el trabajo realizado y lo que se debe corregir. En esa línea, Rojas expondrá las deficiencias halladas y así mejorar la efectividad del plan.