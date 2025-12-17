Los comerciantes del mercado mayorista de Río Seco, en el distrito de Cerro Colorado, advierten un desabastecimiento y pérdidas económicas debido al bloqueo de la Carretera Panamericana Sur por parte de mineros artesanales, que impide el ingreso normal de camiones cargados con frutas y hortalizas.

Según el dirigente Cristóbal Huayapa, solo tres de los camiones de 30 toneladas han podido pasar, mientras que el resto de la carga permanece varada en la vía. La situación se agrava precisamente en vísperas de Navidad y a un día del abastecimiento para el mercado, ya que este jueves se espera recibir casi 7 mil toneladas de productos.

Huayapa señaló que la afectación es grave para los comerciantes que dependen de productos perecibles que vienen del norte, centro y de centros de acopio como Lima, entre ellos plátanos, mangos, limones, sandías, duraznos y manzanas. Explicó que cuando los camiones se demoran en la carretera por estas interrupciones, los productos se calientan y se malogran en cuestión de horas, generando pérdidas económicas directas para quienes los comercializan.

Los comerciantes piden al Gobierno central que intervenga con prontitud y permita el tránsito normal en la Panamericana Sur, a fin de evitar mayores pérdidas, facilitar el abastecimiento y garantizar que los productos lleguen a los puestos antes de que se deterioren. Huayapa subrayó que, si bien comprenden las demandas de los mineros artesanales, las medidas de fuerza no pueden perjudicar a miles de comerciantes.