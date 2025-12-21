El proceso para adquirir los 100 patrulleros para la Policía tiene un nuevo retraso, esto porque el comité especial decidió suspender la etapa de integración de bases el 19 de diciembre. Según los integrantes del grupo, esta medida busca garantizar la transparencia y la igualdad de trato, lo que ajustará el calendario inicial.

La suspensión no representa la cancelación total del proyecto, sino un ajuste administrativo que permitirá al comité prorrogar o modificar el calendario inicial hasta el perfeccionamiento del convenio de inversión. Para ello no se sabe cuándo se retomará el proceso.

“En tal sentido, el Comité Especial bajo el principio de transparencia, a fin de proporcionar información clara y coherente que garantice la libertad de concurrencia, igualdad de trato, objetividad e imparcialidad en el proceso de selección, acordó por unanimidad suspender la etapa de integración de bases”, se lee en el documento publicado en el portal del Gobierno regional.

PLAZOS

La interrupción ocurre tras la publicación de la absolución de consultas y observaciones por parte de las empresas interesadas, con el fin de proporcionar información clara que garantice la objetividad del proceso. Hasta el momento hay dos compañías interesadas: Autoniza S.A. y Maquinaria S.A.

Una de las observaciones por parte de Autoniza fue el reajuste de precios, consultando si correspondía aplicar fórmulas polinómicas para una adquisición de bienes. El comité aclaró que, si bien estas fórmulas sirven para ajustar costos por fluctuaciones de insumos, será la entidad supervisora en la fase de ejecución quien determine si corresponde aplicarlas según la norma.

Mientras que Maquinaria cuestionó la exigencia de que el responsable técnico deba acreditarse necesariamente como “especialista” o cargos similares. El postor argumentó que la experiencia como ingeniero en la especialidad mecánica debería ser suficiente. El comité se acogió a ese pedido.