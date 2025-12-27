La autopista Arequipa–La Joya es considerada una de las vías más peligrosas de la región y pese a que fue identificada como zona crítica por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), aún no se prioriza ni se toma medidas para evitar más accidentes y atropellos.

En este tramo ya se registraron más de 10 fallecidos por colisiones de tránsito, cifra que supera a años anteriores, ya que el 2024 fueron apenas 5 muertes, según documento el boletín Estadístico de Siniestralidad Vial realizado por el Observatorio de Seguridad Vial del MTC.

TRÁGICOS SUCESOS

En el primer semestre de este año, la región se ubicó en el segundo lugar con mayor número de siniestros de tránsito a nivel nacional, con 2,954 accidentes, cifra que representa el 6.8 % del total del país. En cuanto a víctimas, el reporte señala que en la región se registraron 90 personas fallecidas, equivalente al 6.2 % del total nacional, además de 1,403 personas lesionadas, lo que representa el 5.2 %.

Precisamente uno de los puntos más críticos fue la autopista Arequipa- La Joya, sobre todo a la altura de la asociación Virgen de Copacabana. Uno de los casos sucedió en marzo, con el atropello y muerte de Godofredo Nina Calcina (39), quien dejó dos menores en orfandad y hasta la fecha no encuentra justicia, ya que el causante huyó.

El presidente del Frente de Defensa del lugar, David Paredes, cuestionó que las autoridades no prioricen la zona pese a que existe un compromiso formal para instalar reductores de velocidad y puentes peatonales en los tramos más críticos.

Indicó que, aunque hay un acta firmada tras reuniones con autoridades municipales y transportistas, la ejecución aún depende del Gobierno Regional de Arequipa. Asimismo, detalló que los puntos más peligrosos son Copacabana alta y baja, la entrada al sector 12, Lomas, Horeb y el sector Consorcio.

Es menester recordar que desde hace dos años se exige este pedido, en el 2023 se reportaron 32 fallecidos desde que la vía se aperturó. El dirigente señala que los autos pasan a velocidad y los pobladores no pueden cruzar con tranquilidad.