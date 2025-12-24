Un fatal accidente de tránsito se registró en la madrugada de hoy en el kilómetro 140 de la carretera Arequipa - Puno, a la altura del sector de Pillones. El siniestro involucró a dos buses de transporte interprovincial y un automóvil particular, dejando como saldo lamentable la muerte de dos personas. Las víctimas quedaron atrapadas entre los fierros retorcidos del vehículo menor, lo que dificultó las labores de rescate en la zona.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía Nacional, el automóvil marca Hyundai Elantra, con placa de rodaje V2E-277, fue la unidad que llevó la peor parte del violento impacto. El conductor y una mujer que viajaba como copiloto perdieron la vida de forma instantánea debido a la fuerza de la colisión, que dejó el vehículo prácticamente destrozado en medio de la vía.

En el choque múltiple también se vio involucrado el ómnibus de la empresa Turismo Puma, con matrícula V2W-962, el cual era conducido por David Roberto Ramos Mamani (43). Dicha unidad partió desde la ciudad del Cusco con destino a Arequipa trasladando a 52 pasajeros. Pese a la magnitud del accidente, no se reportaron heridos entre los ocupantes del bus, aunque el susto fue generalizado entre los viajeros.

El tercer vehículo implicado es un bus de la empresa Cruz del Sur, identificado con la placa D2Y-962 y conducido por Miro Ronak Marcatinco Llana (46). Este transporte realizaba la ruta Puno - Arequipa, también con 52 pasajeros a bordo. Las autoridades locales acudieron de inmediato al punto del siniestro para brindar auxilio y asegurar la zona, que es conocida por sus condiciones climáticas extremas durante la noche.

VÍCTIMAS IDENTIFICADAS

Tras varias horas de labor, efectivos de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT-AQP), junto al fiscal Fidel Apaza Gaona y personal médico del centro de salud de Imata, lograron identificar a los fallecidos. Las víctimas fueron reconocidas como Alexander Ramírez Cotohuanca (32) y Yuvika Itzel Cama Ccamaqque (33). Tras las diligencias de ley, los cuerpos fueron trasladados a la morgue central de Arequipa para la necropsia correspondiente.

Trascendió que los conductores de ambos buses interprovinciales fueron trasladados a la comisaría de Imata, donde permanecen en calidad de detenidos. Se les investiga por la presunta comisión del delito de homicidio culposo, mientras los peritos trabajan para determinar el grado de responsabilidad de cada chofer y las causas exactas que originaron esta tragedia en una de las rutas más transitadas del sur del país.