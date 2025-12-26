La mañana de este viernes 26 de diciembre se registró un choque múltiple en el kilómetro 1046 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Cocachacra, en la provincia de Islay. El accidente de tránsito dejo un herido y tres vehículos don daños materiales.

Según información preliminar, el choque ocurrió entre un automóvil conducido por Grover Jesús Apaza Núñez (46), el mismo que se encuentra detenido por el presunto delito de de peligro común y lesiones. El vehículo impactó con la camioneta de placa VEX 960 M2, que se encontraba estacionada a un costado de la vía en dirección a El Fiscal y era manejado por Jack Ulises Mejía Monroy (31).

A consecuencia del choque, el segundo vehículo fue proyectado contra otra unidad del mismo modelo de placa VBE-966, también estacionada en el lugar y conducida por Jhon Daniel Cuyo Coila (29).

Como consecuencia del accidente, resultó herido Máximo Rodríguez Alanya (49), quien fue trasladado al centro de salud de Cocachacra, donde el médico de turno le diagnosticó policontusiones por accidente de tránsito.

Tanto los automóviles como los conductores fueron dispuestos a la comisaria de Cocachacra para diligencias de ley.