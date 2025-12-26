La mañana de este viernes, agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) intervinieron en una playa de estacionamiento ubicada en la segunda cuadra de la calle Peral, donde hallaron un vehículo que había sido reportado como robado la noche anterior.

El auto, de placa V2M-531, figura como propiedad de Raúl Ludgardo Campos Rodríguez, según registro de Sunarp. Al lugar se apersonó una mujer que sería la hermana del propietario.

Según información preliminar, la unidad vehicular fue reportada como robada la noche del 25 de diciembre en la calle Zela del Cercado de Arequipa. Horas después, fue ubicada a pocas cuadras del lugar del robo.

Debido a la situación, se espera revisar las cámaras de seguridad para esclarecer los hechos. Trascendió, de manera extraoficial, que el caso estaría relacionado con un presunto conflicto por sucesión intestada, situación que viene siendo materia de investigación.

OTRO CASO

Por otro lado, el vehículo de placa V5W-344 fue hallado desmantelado por el sector 28 de julio, en inmediaciones de la cancha Los Chavitos, distrito de Characato.

Según Sunarp, la unidad pertenece a Edgar Chipana Italaque, Luis Chipana Italaque, y Edgar Chipana Quispe.