Navidad trágica, dos familias se encuentran de duelo luego de que una pareja de enamorados perdiera la vida en un accidente registrado el 24 de diciembre en San Antonio de Chuca (Caylloma) y donde el retiro de los cuerpos de la morgue de Arequipa tomó más de 20 horas.

Alexander Ramírez Cotohuanca (32) y Yuvika Itzel Cama Ccamaqque (33), una joven pareja natural de Espinar (Cusco) realizaba viajes, siendo el último uno a la ciudad de Arequipa para realizar compras, teniendo la intención de retornar a Espinar para la Nochebuena, sin embargo, un choque múltiple contra dos buses interprovinciales dejó en luto a dos familias.

Este hecho se registró en el kilómetro 140 de la carretera Arequipa - Puno, a la altura del sector de Pillones, alrededor de las 2:00 horas.

ESPERA

Un auténtico suplicio sufrieron los familiares de ambas víctimas, quienes refirieron que recién a las 10:00 horas del miércoles fueron comunicados de la muerte de la pareja. Al momento de llegar a la zona del accidente no encontraron nada, por lo que emprendieron el viaje a la ciudad de Arequipa, donde un nuevo desaire los esperaba.

Los cuerpos de la pareja fueron ingresados a la morgue de Arequipa alrededor de las 19:00 horas, donde personal de la Unidad de Medicina Legal III Arequipa informó que de la falta de médicos de turno que impidió que se realice el debido proceso en Nochebuena.

Marisol Cama, hermana de una de las víctimas, mostró su malestar al indicar que la fiscal Edelys Apaza, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chivay, remitió un oficio mediante el cual podían retirar el cuerpo de Itzel Cama sin necesidad de la necropsia, sin embargo, en la morgue otra fue la situación.

Al día siguiente, más de 20 personas, familiares de la pareja, fueron citados a la morgue a las 8:00 horas, donde nuevamente sufrieron un desaire al indicarles que no había médicos de turnos, causando una molestia mayor. Después de 3 horas de espera se les comunicó que el retiro de cuerpos sería a partir de las 14:00 horas.

ACCIDENTES

Entre el 24 y 25 de diciembre, se registraron al menos 5 accidentes de tránsito en diversos puntos, dejando un saldo de 7 heridos.

Uno de ellos se produjo en la vía de penetración a Arequipa, en el distrito de Uchumayo, donde Kevin Antonio Puma resultó herido luego del despiste de su unidad motorizada de placa 3582-9V..

En el kilómetro 74.5 de la vía Arequipa – Puno, en el distrito de Yura, un choque por alcance dejó dos menores, de 17 y 15 años, heridos, ambos ocupantes de una camioneta.

En Cocachacra el choque de un camión boliviano con un auto Renault dejó herida a una menor de 5 años, tripulante del camión.

CERRO VERDE

La mañana del 25 de diciembre, el conductor de un vehículo perdió el control de su unidad, despistándose y volcando sobre la vía a Cerro Verde, el conductor fue conducido hacia el centro de salud. Horas más tarde, en la misma vía, un auto y una minivan impactaron frontalmente, dejando dos personas heridas. En ambos casos se registró congestión vehicular.