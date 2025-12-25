Un accidente ocurrido en el sector de Pillones, San Antonio de Chuca (Caylloma) dejó como saldo dos personas fallecidas, pese a que el accidente se registró a las 2:00 horas del 24 de diciembre, los familiares recién podrán retirar los cuerpos de la morgue de Arequipa a partir de las 14:00 horas del 25 de diciembre.

Alexander Ramírez Cotohuanca (32) y Yuvika Itzel Cama Ccamaqque (33) eran una pareja natural de Espinar (Cusco) qué continuamente realizaba viajes. Esta semana realizaron compras en Arequipa con la intención de retornar en Nochebuena a Espinar para pasar el tiempo con su familia, sin embargo, perdieron la vida en un choque contra un bus interprovincial.

LARGA ESPERA

Marisol Cama, hermana de una las víctimas, narró que recién fueron informados del accidente 8 horas después de que aconteció, mientras que los cuerpos recién fueron ingresados a las morgue de Arequipa alrededor de las 19:00 horas.

La familia de ItzeI Cama llegó esa misma noche, pensando que el retiro del cuerpo sería un trámite sencillo, sin imaginar los desaires que recibirían.

Primero, la falta de un médico de turno en la morgue hizo imposible concluir con el trámite respectivo, desde la Unidad Médico Legal III Arequipa le indicaron que el médico de turno se había enfermado.

Segundo, según un oficio remitido por la fiscal Edelys Apaza, dea Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chivay, se solicitaba el retiro del cuerpo sin necesidad de pasar por necropsia, sin embargo, debido a que solo un médico serumista autorizó el levantamiento del cuerpo, el proceso no se completó de manera adecuada.

Es así que la familia permaneció hasta las 23:30 horas en la morgue sin concretar su objetivo, siendo citados para las 8:00 horas de este 25 de diciembre, no obstante, el desaire continuó. Nuevamente la falta de médicos de turno dificultó el proceso.

Después de permanecer por dos horas en la morgue, personal del lugar informó a ambas familias que recién, a partir de las 14:00 horas podrían retirar los cuerpos.

