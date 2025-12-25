El mal manejo de pirotecnia habría generado dos incendios en los primeros minutos del 25 de diciembre, el primero en El Porvenir, distrito de Miraflores, y el segundo en La Rinconada, distrito de Mariano Melgar.

En el caso de Mariano Melgar, el siniestro se produjo en la vivienda contigua al local social, ahí funcionaba un almacén de propiedad de Esteban Ccahuana, quien radica en la ciudad de Juliaca.

Entre los objetos perdidos figuran dos maquinarias, cada una de ellas valorizadas en 1,500 soles, asimismo, su sobrino, dedicado a barbería, tenía sus instrumentos además de sillones para su negocio, todo ello valorizado en 4,500 soles.

Los bomberos acudieron a las zonas de emergencia, con apoyo de los serenos, pudieron controlar el fuego para que no se expanda y afecte a otras propiedades.

SIN ENERGÍA

No obatnte, la caída de pirotécnicos a un poste de luz ha generado la interrupción del suministro eléctrico en la Barra de la SET Chilina en 33kV, dejó sin energía eléctrica a gran parte de los vecinos de los distrito de Cayma, Miraflores, Cercado, Yanahuara y Alto Selva Alegre.

“Informamos que se vienen reportando daños en la infraestructura eléctrica ocasionados por el uso de pirotécnicos. Por ello, exhortamos a la ciudadanía a no encender pirotécnicos cerca de las líneas y redes eléctricas, a fin de proteger su seguridad y la continuidad del suministro”, se lee en el comunicado de la empresa Seal.