Las fiestas navideñas no fueron desaprovechadas por los candidatos a las elecciones primarias y a las secundarias. En Socabaya, se repartieron panetones con el logo del movimiento regional Arequipa Avancemos, que tiene un pollo como símbolo, y en grande el nombre las iniciales del nombre del alcalde de dicha jurisdicción, Juan Roberto Muñoz Pinto.

Se leía “JR Muñoz a la región 2026” en fotos difundidas en redes sociales y grupos de WhatsApp. A esto se suma las pintas en paredes, también con la misma frase y el logo al movimiento que está afiliado el alcalde.

Pintas en paredes con la frase "JR Muñoz y el logo al movimiento que está afiliado el alcalde de Socabaya, Roberto Muñoz. Foto: Cortesía GEC.

Al respecto, el especialista en materia electoral, Jorge Mamani, explicó que, para determinar una eventual infracción, primero debe verificarse el origen de los productos. Señaló que, si los panetones no provienen de recursos de la municipalidad, sino de fondos privados, no existiría una falta administrativa. En ese escenario, precisó que se trataría únicamente de propaganda política y no de un uso indebido de bienes públicos.

Asimismo, indicó que tampoco correspondería una sanción por la entrega de dádivas, ya que el valor del producto no superaría el monto establecido para este tipo de prohibiciones. Además, aclaró que, al tratarse de una mención a una candidatura regional, actualmente no está vigente ninguna restricción electoral, debido a que las elecciones regionales y municipales aún no han sido oficialmente convocadas. A diferencia de los comicios generales que serán en abril del próximo año.

Por su parte, Muñoz, en una entrevista anterior a Correo, negó que participaría en las elecciones del 2026, afirmando que no tiene planeado ser candidato ni al Congreso ni a la región. “Yo no voy a postular, le apuesto una caja de cerveza. Si me ve como candidato se la pago”, fue la respuesta cuando se le consultó sobre su futuro político.