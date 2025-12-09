Más de 15 mil vecinos del sector La Mansión, en el distrito de Socabaya viven en riesgo por el deterioro del único puente de acceso al sector. La estructura, inaugurada en 2008, no recibe mantenimiento desde entonces y presenta vibraciones cuando circulan vehículos, además de fierros oxidados y desgaste visible.

Por este punto transitan diariamente unidades de transporte público y camiones de carga pesada. Por ello, los pobladores advierten que, de colapsar el puente, quedarían incomunicados, especialmente en temporada de lluvias, cuando el caudal de los ríos de la zona aumenta.

Según explicaron, el expediente técnico para un nuevo puente vehicular de doble carril ya fue aprobado y tiene un costo de S/ 25 millones 290 mil. Para el presupuesto participativo del 2026 se aseguraron S/ 12.8 millones, mientras que el saldo sería cubierto mediante obras por impuestos, tras realizar gestiones ante la municipalidad distrital.

Los vecinos demandan que la ejecución se agilice y no se postergue, considerando que la obra podría iniciar entre marzo y abril, una vez concluida la temporada de lluvias.