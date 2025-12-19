La obra de mejoramiento de la movilidad urbana en la avenida Las Peñas, en el distrito de Socabaya, continúa inconclusa pese a contar con un presupuesto superior a los 3 millones de soles. Así lo advierte el informe de control N.º 028-2025-OCI/1313-SOO de la Contraloría, que además revela un atraso crítico en la ejecución del proyecto.

De acuerdo con el documento, a octubre de este año la obra apenas alcanzaba un avance físico del 38.40 %, cuando ya debía estar culminada al 100 %. Esto representa un retraso acumulado del 61.60%, una situación que afecta directamente a vecinos, peatones y conductores que circulan por esta vía.

INEFICAZ

El informe también cuestiona la gestión de la Municipalidad Distrital de Socabaya, liderada por Roberto Muñoz, que no cumplió con los plazos para pronunciarse sobre los adicionales de obra. En el caso del “Adicional N.º 2”, la comuna se excedió en 27 días hábiles, generando condiciones para que el contratista solicite ampliaciones de plazo y mayores gastos generales.

Otro hallazgo preocupante es la falta de supervisión. Durante una inspección realizada el 18 de noviembre, la Contraloría detectó la ausencia del especialista ambiental del consorcio supervisor.