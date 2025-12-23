La empresa Inland Energy S.A.C. interpuso un proceso de arbitraje contra el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) por el presunto incumplimiento del contrato que garantizaba la dotación de 34 metros cúbicos por segundo de caudal de agua, recurso indispensable para el desarrollo de las centrales hidroeléctricas Lluta y Lluclla, proyectos que inicialmente formaban parte del Proyecto Especial Majes Siguas II.

El consejero regional César Huamantuma informó que la demanda arbitral fue presentada en setiembre de 2025, luego de que el GRA transfiriera el proyecto de irrigación Majes Siguas II al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Sin embargo, desde el traspaso, según cuestionó el legislador, no se registraron avances en el destrabe del proyecto, el cual continúa el arbitraje internacional, manteniéndose paralizadas las obras.

HECHOS

El 18 de enero del 2022, la compañía estadounidense dio cuenta del inicio del trato directo con el Gobierno Regional de Arequipa con una carta que también se envió al Ministerio de Economía y Finanzas peruano, ya que la cancelación de las obras hidráulicas en Majes II. Señalaron que, de no llegar a una solución, pasarían al arbitraje internacional administrado por el International Centre for Dispute Resolution de la American Arbitration Association (ICDR-AAA).

Demandaban una solución a la paralización de las obras hidráulicas, el pago del daño emergente que asciende a US$ 9 millones, además, US$ 280 millones por lucro cesante porque la compañía quedaría sin recibir dinero por este contrato paralizado.

La procuradora regional Amparo Begazo confirmó la existencia del arbitraje y señaló que ya se dio respuesta a la demanda presentada por Inland Energy. Sin embargo, evitó dar detalles de la demanda de la empresa y el presunto incumplimiento contractual del GRA.

DESVINCULADO

Por otro lado, el gerente ejecutivo de Autodema, Duberly Otazú, sostuvo que las centrales hidroeléctricas Lluta y Lluclla dejaron de ser parte del Proyecto Majes Siguas II, razón por la cual no fueron incluidas en la transferencia del proyecto de irrigación al Midagri.

Sobre este punto, mediante el Oficio N.º 02644-2025-Midagri-DVDAFJR/DGIHR, el Midagri respondió el 17 de diciembre que no tiene competencia ni responsabilidad contractual sobre el contrato firmado entre el GRA y la entonces empresa Luz del Sur S.A.A., debido a que dicho componente no fue transferido, deslindando así cualquier obligación en el arbitraje.

Cabe recordar que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) otorgó en diciembre de 2020 a Inland Energy S.A.C. la concesión definitiva para desarrollar la Central Hidroeléctrica Lluclla, como parte del componente hidroeléctrico del Proyecto Majes Siguas II. La inversión estimada ascendía a 489 millones de dólares y el inicio de las obras estaba previsto para 2021, con la meta de iniciar su comercialización en junio de 2025, cronograma que no se cumplió, por lo tanto, la empresa reclamaría la inversión realizada en los estudios y el lucro cesante.