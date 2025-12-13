El gerente ejecutivo del Proyecto Especial Integral Majes Siguas, PEIMS – Autodema, Duberly Otazú, señaló que han intensificado las gestiones legales en coordinación con la Procuraduría Regional de Arequipa para revertir las ocupaciones indebidas en terrenos del Estado. Agregó que los desalojos y recuperación de los terrenos responden a procesos que llevó la Procuraduría, tales como las ocurridas en las Pampas del Pedregal Majes, basándose en la Ordenanza Regional 233.

“Estas áreas están destinadas exclusivamente a fines agrícolas. Esta normativa es el principal motivo legal para proceder con la recuperación de los terrenos invadidos, asegurando que el plan maestro de Majes-Siguas se respete y que el patrimonio público cumpla con su propósito original” indicó el funcionario.

INVASORES

El funcionario advirtió a la ciudadanía a no dejarse sorprender por traficantes de tierras.

“Se ha emitido una seria advertencia a la población para que no se deje sorprender por individuos que se autodenominan presidentes de asociaciones con fines de vivienda”, indicó.

Otazú enfatizó que estas personas, aunque puedan estar constituidas legalmente, no son propietarias de las áreas de terreno, y que cualquier esfuerzo económico entregado a estos “pseudo traficantes” se perderá irremediablemente. A esto se suma que podrían incluso ser denunciados penalmente.