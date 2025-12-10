La Contraloría alertó que varios municipios distritales e incluso provinciales no han habilitado en su sede digital el enlace de acceso a la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano (PDUDC), pese a ser un requisito obligatorio para todas las entidades públicas del país.

Sucede que esta herramienta es el canal único digital del Estado para recibir, registrar, derivar y seguir las denuncias ciudadanas sobre presuntos actos de corrupción, bajo confidencialidad, trazabilidad y protección.

Esta situación fue corroborada por el órgano de control mediante el enlace denuncias.servicios.gob.pe, lo que perjudica la capacidad institucional para recibir o dar seguimiento a las respectivas denuncias de la población. Asimismo, se restringe la detección temprana de riesgos de corrupción e inconducta funcional y desincentiva la cultura de denuncia, en un contexto donde el 55.2% de la población percibe la corrupción como el principal problema del país.

CASOS

Entre ellos, están las municipalidades provinciales de Castilla, La Unión, Caravelí, Condesuyos. Mientras que los municipios distritales que incumplen con esta disposición son Huaynacotas, Pampamarca-La Unión, Alca, Quechualla, Charcana, Tomepampa, Tauria, Sayla-La Unión, Toro.Además, Machaguay, Chachas, Chilcaymarca, Viraco, Huancarqui, Pampacolca, Choco-Castilla, Orcopampa, Andagua, Uraca, Ayo, Tipan, Uñón. Así también, Sabandía, La Joya, Yura, Mariano Melgar, Santa Rita de Siguas, Uchumayo, Pocsi, Characato, Sachaca, Cayma, Vítor, San Juan de Siguas, Mollebaya, Santa Isabel de Siguas, San Juan de Tarucani, Quequeña, Polobaya, Alto Selva Alegre, Jacobo Hunter.

Así también, Cabanaconde, Ichupampa, Callalli, Huanca, Lluta, Tisco, Lari, Maca, San Antonio de Chuca, Huambo-Caylloma, Caylloma, Achoma, Tuti, Yanque, Sibayo, Tapay, entre otros.