El proyecto más emblemático de Arequipa en el sector agrario, Majes Siguas no está destrabado, ni estará en ejecución al 2026, aunque así lo anunció la presidenta de la República Dina Boluarte, durante su mensaje a la Nación, por Fiestas Patrias.

Para Isaac Martínez, exgerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), tanto la presidenta Boluarte; como el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, confunden los proyectos Majes Siguas I, Majes Siguas II, por lo que desconocen lo que implica viabilizar el Proyecto Especial Integral Majes Siguas, PEIMS.

SEPARACIÓN

“El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego asumió la titularidad del proyecto, superando así los obstáculos que lo mantuvieron paralizado por ocho años. Esta decisión estratégica permitió viabilizar su ejecución, el cual estará a cargo del gobierno de Japón”, dijo Boluarte durante su discurso.

Sin embargo, para considerar la superación de los obstáculos o destrabar el proyecto, tendría que terminar el arbitraje internacional con la concesionaria Cobra con un resultado favorable para el Estado, para reiniciar los trabajos de Majes Siguas II, que son los que están detenidos.Sin embargo, nada de ello se ha conseguido, pese a que la transferencia al Gobierno Central para asumir la defensa legal fue hace más de un año.

El presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA) y exministro de Agricultura, Adolfo de Córdova, advirtió que falta muchos años para realmente destrabar Majes Siguas, el tiempo que dure el arbitraje, si es que no surgen otros problemas. Isaac Martínez coincide con ello: no se puede hablar de destrabar Majes hasta que no se termine el arbitraje, mientras tanto, no se puede intervenir o avanzar en los componentes como la construcción de la represa Angostura, el túnel de derivación Angostura-Colca, entre otros.

Respecto a lo manifestado por la presidenta de la República, sobre viabilizar la ejecución de Majes Siguas a cargo del gobierno de Japón, Martínez resaltó que es falso, porque el gobierno de Japón, a través de la modalidad de ejecución de Gobierno a Gobierno, no intervendrá en Majes Siguas II, solo se encargará de la puesta a punto de Majes I. Esto, según el PEIMS, significa rehabilitar el sistema de aducción o la infraestructura hidráulica, que comprende la reparación de 13 kilómetros de canal de riego y 88 kilómetros de túneles, con el fin de que no se desperdicie el agua con las filtraciones y resista el caudal de 34 metros cúbicos por segundo para regar los cultivos de las 16 mil hectáreas de la Pampa de Majes.

Por lo precisado, Majes I y Majes II son proyectos relacionados, pero el destrabe no pasa por la intervención del gobierno de Japón, como pretende mostrar el Gobierno central. El gobernador Rohel Sánchez no ha hecho ninguna aclaración al respecto.