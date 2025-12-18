Termina el 2025 y aparentemente no hay avance visible para destrabar el proyecto Majes Siguas II, desde que el Gobierno Regional de Arequipa transfirió las competencias del proyecto de irrigación más ambicioso de la región hacia el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en julio de 2024.

“Majes siguas II está en manos de Midagri, ellos realizan las intervenciones”, respondió ayer el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, confirmando de esta forma que, desde el Gobierno Regional de Arequipa se desconoce el avance del proceso de arbitraje internacional, las pretensiones de la contratista Cobra y la defensa que asume el Gobierno central.

Semanas atrás, llegó el ministro de Midagri, Vladimir Cuno y se reunió con el gobernador y funcionarios del GRA, pero según el gerente de Autodema, Duberly Otazú, no se habló sobre Majes Siguas II, por lo que desconocen sobre el avance del arbitraje.

DISCURSO

La última información que maneja el gobernador Sánchez es la que le comunicó el extitular de Midagri, Ángel Manero. Se trata de 3 escenarios para continuar trabajos de Majes II: que el consorcio Cobra sea adquirido por una transnacional y esta privada asuma la ejecución del proyecto; el segundo es que, el Majes Siguas II sea entregado al gobierno japonés y el tercero es que se realice una convocatoria pública y se entregue el mejor postor.