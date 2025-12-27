En lo que va del año, las carreteras Panamericana Sur y Arequipa - Puno fueron escenario de 620 accidentes de tránsito, donde 109 personas perdieron la vida y 773 resultaron heridas, según el reporte brindado por la Unidad de Protección de Carreteras en Arequipa.

El jefe de esta unidad policial, comandante Víctor Vargas, precisó que los accidentes aumentaron en un 20 % con relación al año pasado, siendo protagonizados en mayor medida por vehículos particulares, seguidos de unidades de carga pesada.

En el desagregado anual, noviembre es el mes con la mayor cantidad de fallecidos, sumando 42, 37 de los cuales perdieron la vida en el accidente del bus de Llamosas que se precipitó a un abismo en Ocoña, Camaná.

Asimismo, julio fue el mes con la mayor cantidad de accidentes de tránsito registrados, con 69 acontecidos, no obstante, solo se reportó la muerte de 3 personas y 58 heridos.

Un hecho a tener en cuenta es que entre enero y marzo, los meses de la temporada de verano, ocurrieron 158 accidentes de tránsito con 17 fallecidos y 286 heridos, siendo el trimestre con la mayor cantidad de incidencias de este tipo.

A razón de ello, la autoridad policial recomendó a los conductores manejar a una velocidad prudencial en el caso de la vía Arequipa - Puno, donde en esta temporada se registran lluvias y nevadas.

Cabe precisar que esta estadísticas solo corresponde a las vías consideradas como nacionales, tales como la Panamericana Sur y Arequipa - Puno, no teniendo en cuenta aquellos accidentes de tránsito acontecidos dentro de la ciudad.