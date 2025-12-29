Eustaquio Peña vive una situación desesperante y cuestiona que el sistema judicial le negó la custodia de su hija, a pesar de las evidencias de maltrato físico y psicológico que la menor habría sufrido en manos de su madre y su tío. En una reciente audiencia, la jueza decidió otorgar la custodia a la progenitora, pese a los testimonios que confirmaban los abusos.

Durante la audiencia, Peña aseguró que fue excluido de la sala por cerca de 40 minutos, lo que impidió que participara activamente en un momento crucial del proceso. La niña relató que recibía golpes con objetos como una escoba y con la mano en la boca y nariz, ocasionándole incluso sangrado.

Como una de las testigos, el padre presentó a la docente Sabina L. quien declaró ante la comisaría que la niña mostraba signos claros de maltrato. A esto se suma fotos de la menor con heridas cerca de los labios, como si alguien le apretó para que se callara. Sin embargo, la jueza decidió mantener a la menor bajo el cuidado de su madre.

“La fui a visitar ahora último y mi hijita me cuenta cómo su mamá la sigue maltratando. Yo solo quiero justicia y la tenencia de mi hija, no entiendo cómo le pudieron dar a su madre, si yo presenté todas las pruebas y testigos del maltrato”, indicó Peña.