Efectivos policiales de la comisaría de Iquipí, en un trabajo conjunto con los serenos del distrito de Río Grande de la provincia de Condesuyos, recuperaron la madrugada de ayer los cuerpos de dos mujeres, que se encontraban en el fondo de un barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad, en una zona de difícil acceso.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía Nacional, la tragedia se habría desencadenado el pasado 26 de diciembre. Las víctimas habrían caído al vacío mientras intentaban utilizar un andarivel, una cesta deslizante empleada para cruzar ríos o abismos, que se encontraba inoperativo en el sector de Alto Molino. El mal estado de esta infraestructura habría sido el factor determinante para que ambas mujeres se precipitaran hacia el fondo de una pendiente casi vertical.

SUCESO

Una de las fallecidas fue identificada como Cristina Elián Mateo de Martínez, de 25 años de edad. Sus familiares, sumidos en el dolor, se hicieron presentes en la zona para exigir celeridad en las diligencias y la entrega inmediata de sus restos. Tras los exámenes de ley en la morgue, tienen previsto trasladar el cuerpo hacia la ciudad de Lima para brindarle una cristiana sepultura.

La segunda víctima, cuya identidad aún no se conoce, sería de nacionalidad extranjera y ha sido ingresada a la morgue de Camaná como NN. Las autoridades esperan que se logre su identificación para contactar a sus parientes.

Durante la inspección en el lugar del hallazgo, los agentes encontraron una mochila de color rosado junto a los cuerpos, los cuales se hallaban cubiertos parcialmente por tierra y piedras debido al impacto. Un detalle que llamó la atención de los investigadores fue una herida profunda detectada en la espalda de una de las mujeres.

El coronel PNP Fernando Portugal, jefe de la División Policial de Camaná, informó que peritos de criminalística y detectives de la Divincri Arequipa se han desplazado hasta el sector de Alto Molino. Este equipo especializado tiene la misión de realizar las pericias técnicas.

Trascendió en la zona que ambas mujeres se desempeñaban como trabajadoras en un bar local de Alto Molino. La Policía se encuentra en la búsqueda de testigos presenciales y conocidos de las víctimas que puedan aportar datos relevantes.

HALLAN CUERPO EN CASTILLA

Mientras, en la provincia de Castilla, el panorama no fue distinto. Un agricultor que realizaba sus labores habituales en el sector de La Candelaria, en el distrito de Uraca-Corire, halló el cuerpo de un hombre en un canal de regadío. El hallazgo causó gran conmoción entre los trabajadores, quienes dieron aviso inmediato a la comisaría de Uraca.

El fallecido sería un hombre que fue visto el 25 de diciembre en estado de ebriedad en la plaza principal de Corire. Se sospecha que el sujeto habría perdido el equilibrio y caído accidentalmente a una acequia cercana, siendo arrastrado por la fuerza del agua.

CUERPO EN EL CERCADO

Los serenos de la municipalidad provincial y policías de la comisaría de Palacio Viejo reportaron el hallazgo del cuerpo de Félix Cruz Torres, de 70 años. El cadáver fue ubicado en la intersección de las calles Tristán con La Merced.

Al comienzo, se pensó que se trataba de una persona ebria y al intentar ayudarlo confirmaron que no presentaba signos vitales.

MUERTES VIOLENTAS

De acuerdo con el Sistema de Información de Defunciones (SINADEF), en la región de Arequipa se han registrado 616 muertes violentas, durante el 2025. No obstante, noviembre con 85 casos es el mes con más fallecimientos causados por terceros, seguido por octubre con 64 y diciembre con 47 reportes. A nivel nacional cifra es 9 mil 665 muertes.