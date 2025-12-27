Un obrero podría atravesar por su octava cirugía en poco más de 5 meses sin recibir apoyo económico por parte de los responsables de su accidente, ese es el caso de William Lázaro, también mecánico que perdió su pierna izquierda en julio de este año, luego de que un tráiler sin conductor aplastara su vehículo.

El padre, acompañado de sus familiares y amigos, acudió hasta la comisaría de Zamácola, donde se programó para hoy la toma de declaraciones de los denunciados después de 5 meses de ocurrido el accidente.

CONCILIACIÓN

Lázaro indicó que hoy esperaba dialogar con María Llanca Chumbes, dueña del tráiler, y Jesús Montañez Juro, conductor de la unidad, con la intención de conciliar, debido a que hasta la fecha no tuvo comunicación directa alguna con los involucrados.

“A mí lo que más me indigna es que los señores no me den la cara, yo quiero conversar con ellos, quiero llegar a acuerdos, a ver que es lo que ellos están pretendiendo, que hasta la fecha a mí no me han dado ni un sol a mí, entonces yo estoy con mis propios medios, estoy gastando”, señaló.

Debido a que las heridas en su muslo izquierdo, producto de la amputación, no cicatrizan, los médicos de la clínica San Juan de Dios le indicaron que posiblemente requiera de una octava cirugía, estando en evaluación durante 15 días.

En otro momento, mostró su indignación luego de que la 3era Fiscalía Provincial de Cerro Colorado acordará el retiro del secuestro conservativo del tráiler a cambio de un depósito de 40 mil soles, monto del cual se depositó la mitad. No obstante, esta medida se habría tomado sin el conocimiento de Lázaro, quien manifestó que de momento no recibió ni un sol.

Hasta el momento, el mecánico realizó un gasto aproximado de 120 mil soles entre operaciones, exámenes médicos, terapias de recuperación, entre otros, requiriendo fondos para un largo proceso de recuperación qué tomaría otros 2 años.

Tanto la dueña como el conductor del vehículo fueron citados para brindar sus declaraciones a las 11:00 horas, sin embargo, solo Llanca Chumbes acudió a la citación, pero se retiró sin mediar palabra alguna con William Lázaro.

Cerca de las 12:30, el abogado del mecánico firmó el acta en la comisaría, informando que la otra parte solicitó la reprogramación del proceso.