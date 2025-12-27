Esteban Ccahuana es un carpintero de 55 años, quien recibió una amarga noticia en esta Navidad que lo obligó a retornar a Arequipa debido a un incendio que redujo a cenizas su vivienda en Mariano Melgar, perdiéndose las herramientas propias de su trabajo, así como pertenencias de su sobrino.

Los últimos 8 años del carpintero han estado marcados por la tragedia; en el 2018 perdió a toda su familia, 6 integrantes en total, durante un accidente ocurrido en Ocoña, en el recordado bus de Rey Latino que se precipitó a un abismo, dejando 44 personas fallecidas. Pese a estos golpes recibidos, Don Esteban se mantiene firme y asegura que seguirá adelante tal y como lo viene haciendo.

PÉRDIDA DE FAMILIA EN ACCIDENTE

“He perdido a 6 integrantes de mi familia, mi esposa, mi hija, mi cuñado, mi sobrina; mi cuñado era un joven que ha estudiado desde los 12 años, ha vivido conmigo y él ha estudiado con mi hijo, salió profesional y trabajaba en una empresa y se casó”, relató sobre aquel accidente en el que su familia retornaba a Arequipa

Esta tragedia dejó en completa soledad a Don Esteban, quien meses después enfrentaría un juicio contra sus hermanos por la tenencia de su vivienda, “me metieron problema también mis hermanas, me quitaron mi casa, me hicieron pagar reparación civil, perdí todo, hasta me quisieron quitar esta casa, pero sigo adelante (…) mi sobrino me pegó, mis hermanos en contra de mí, por eso me fui a Juliaca”, comentó, añadiendo que tuvo que pagar hasta 5,000 soles de reparación civil.

Hace cinco años, Don Esteban decidió viajar a Juliaca (Puno), donde continúo trabajando en carpintería, pero volviendo cada fin de mes para firmar un control en la Fiscalía de Mariano Melgar.

INCENDIO EN NAVIDAD

Ayudado por sus vecinos y sobrinos, el carpintero continúa con las labores de limpieza de escombros tras el incendio registrado a las 00:54 horas del 25 de diciembre, el cual se habría originado por pirotecnia que impactó contra el cableado eléctrico, desencadenando el siniestro.

En este siniestro perdió dos de sus herramientas más valiosas que dejó en Arequipa, ambas unas cortadoras de madera valorizadas en 1,500 soles cada una, “también tenía otras máquinas pequeñas, como lijadoras”, refirió.

A esto se le suman enseres, víveres y una habitación prefabricada donde vivía su sobrino, además de libros dentro de los cuales colocaba de a pocos los ahorros que iba juntando, hasta un total de 5,000 soles que también se perdieron durante el incendio.

Junto a ello, sillas de barbería valorizadas en 4,000 soles de propiedad de su sobrino, también terminaron reducidas a chatarra, “en oferta había comprado de Lima, y estaban encajonados, sellados”, acotó. Todo lo perdido suma un total de 35,000 soles

Con la intención de reconstruir su vivienda, Esteban Ccahuana pidió apoyo a la ciudadanía, ya sea a través de materiales como calamina o un apoyo económico mediante el Yape 959099048 , el cual es su número telefónico.

Asimismo, quienes desean apoyar con víveres pueden acercarse hasta su vivienda ubicada en el pueblo joven La Rinconada, junto al local social, manzana A, lote 19.

“Volver a techarlo, porque no va a quedar así, tengo que seguir adelante, la vida continua y tengo que seguir”, expresó como el próximo paso a seguir una vez culminada las labores de limpieza.

APOYO A MUNICIPIO DE MARIANO MELGAR

El carpintero señaló que desde la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar le indicaron que este sábado por la mañana acudirán con personal y maquinaria para el retiro de los escombros, labor que actualmente realiza con sus vecinos, quienes también solicitaron este apoyo debido al fuerte olor a hollín que aún se desprende del lugar.