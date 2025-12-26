Una vez más, Esteban Ccahuana, de 55 años de edad, volvió a ser víctima de una tragedia, pues el último 25 de diciembre vio como su vivienda estuvo reducida a escombros tras un incendio registrado la noche anterior en el pueblo joven La Rinconada, en el distrito de Mariano Melgar.

Según relató, el fuego se propagó rápidamente y consumió por completo su taller y habitación, llevándose consigo sus ahorros, herramientas y material de trabajo. Además, agregó que se perdieron implementos de su sobrino.

El hecho ocurrió cuando Esteban se encontraba en la ciudad de Juliaca atendiendo asuntos familiares. Aquella noche del 24 de diciembre, recibió varias llamadas que lo alertaron sobre el suceso. Al llegar, solo encontró su taller totalmente destruido.

PERDIÓ A SU FAMILIA

Esteban Ccahuana atraviesa además una historia marcada por la tragedia, pues en el 2018 perdió a seis integrantes de su familia, incluyendo a su esposa e hijas, en un accidente de tránsito, quedando completamente solo.

Fallecieron tras el despiste del bus Rey Latino, en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná.

Hoy, tras perder sus vivienda y sus medios de subsistencia, solo pide apoyo solidario con víveres, calaminas y otros productos de primera necesidad.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse o hacerle llegar un apoyo económico a través del número Yape 959 099 048 , a nombre de Esteban Ccahuana.