A menos de una semana para las celebraciones por Año Nuevo, el brigadier CBP Juan Antonio Córdova Bolaños, Primer Jefe de la Compañía Arequipa N° 19, exhortó a la población a extremar las medidas de prevención, advirtiendo que un descuido durante las fiestas puede derivar en emergencias evitables. Explicó que, durante las fiestas de año nuevo, además de los incendios, otras principales ocurrencias están vinculadas a atenciones médicas de emergencia, por lo que pidió responsabilidad en el consumo de alcohol y en las reuniones familiares.

ADVERTENCIA

El hombre de rojo explicó que muchos incendios se originan por el uso de fuegos artificiales, cuyos restos encendidos pueden caer sobre techos con material altamente combustible, como madera, cartón o plástico, generando fuego en cuestión de minutos.

Juan Córdova recordó que la línea de emergencias 116 permanecerá operativa las 24 horas durante Año Nuevo y reiteró que la prevención comienza en casa, recomendando revisar instalaciones eléctricas, no dejar velas o luces encendidas y verificar el estado de los extintores en viviendas y locales comerciales que atenderán casi toda la noche.

INCENDIOS EN NAVIDAD

Como antecedente, Córdova informó que durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre se atendieron siete incendios en distintos puntos de Arequipa, principalmente en la zona norte, en sectores de Miraflores, Mariano Melgar y áreas cercanas a la variante de Uchumayo y Huaranguillo.

Detalló que la mayoría de estos siniestros fue catalogada como incendio código 1, es decir, controlados rápidamente, mientras que solo uno alcanzó la clasificación de código 2, debido a la magnitud del fuego y a las dificultades de acceso al lugar, nos referimos a la parte alta de Mariano Melgar.