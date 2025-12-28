Olenka Ytania León Balarezo, docente de la Escuela Profesional de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa), fue la única sobreviviente del accidente registrado en el 24 de diciembre en el kilómetro 344 de la carretera Panamericana Norte, a la altura de la playa La Gramita, en la provincia de Casma (Áncash).

El accidente múltiple involucró a 3 camiones y 1 camioneta, justamente, en esta última unidad viajaban 5 integrantes de la familia, donde la profesional en administración fue la única en sobrevivir tras salir expulsada del vehículo antes de que esta terminará aplastada entre las unidades de carga pesada.

TRAGEDIA FAMILIAR

La familia se dirigía hacia el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chepén (La Libertad), a pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo con su familia, dado que la docente es natural del norte del país. Hasta su destino llevaban regalos para compartir con la familia.

Entre los fallecidos figuran Aaron Omar Ríos León (19) y S. O. R. L. (14), hijos de la docente universitaria; en el caso de Aaron, estudiaba psicología en la Universidad Continental de la Ciudad Blanca.

En este accidente también perdieron la vida Jorge Alonso Balarezo Villareal y su hijo Fabricio Alonso Balarezo Delgado, natural de Arequipa, este último era estudiante de ingeniería de sistemas en la Unsa y dedicado a su misión en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de la cual retornó en enero de este año, siendo recibido entre felicitaciones por los miembros de su comunidad.

En el caso de los cuerpos de Jorge Balarezo y los hijos de Olenka León, fueron entregados a su familia en Chepén; por su parte, a petición de su madre, los restos de Fabricio son los únicos que se encuentran en Arequipa, donde son velados desde el viernes en el local de la calle Los Ángeles, en Jacobo Hunter, mientras que el sepelio está programado para la mañana de hoy en Socabaya.

RECUPERACIÓN DE DOCENTE

Olenka León Balarezo fue dada de alta el 25 de diciembre del hospital regional Eleazar Guzmán Barrón.