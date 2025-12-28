El incremento del flujo de personas por las celebraciones de fin de año ha encendido la alerta entre los comerciantes de la cuarta cuadra de la calle San Juan de Dios, en el Cercado, quienes advirtieron un aumento de robos menores y la casi nula presencia policial en la zona. Ante esta situación, solicitan a la PNP reforzar el patrullaje a pie como medida urgente de prevención.

Héctor Guerra, delegado de los comerciantes de este tramo comercial, señaló que en las últimas semanas se han reportado constantes hurtos, principalmente durante las tardes, donde es mayor la afluencia de compradores. Indicó que los delincuentes aprovechan la congestión peatonal y la ausencia de agentes visibles para actuar sin mayor dificultad.

SEGURIDAD EN CENTRO HISTÓRICO

Según explicó, la falta de vigilancia permanente genera un clima de inseguridad que no solo afecta a los microempresarios, sino también a los clientes que acuden al centro histórico para realizar sus compras. “En fechas como estas, la calle está llena desde la mañana hasta la noche, pero no se ve patrullaje a pie, que es el más efectivo en zonas comerciales”, sostuvo.

El representante remarcó que, si bien no se han registrado hechos graves como asaltos armados, los robos menores se han vuelto recurrentes y terminan afectando directamente las ventas. Además, advirtió que esta situación podría agravarse en los días previos a Año Nuevo.