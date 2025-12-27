En el Pueblo Tradicional de “Pachacútec Viejo” del distrito de Cerro Colorado, se esconde un pasaje prehispánico de la historia de la ciudad de Arequipa. El lugar está ubicado a media hora del Cercado y ofrece un espacio para disfrutar en familia, además de conocer un poco del registro histórico.

En esta sección Correo te lleva de paseo, se trasladó hasta la jurisdicción cerreña, en el que aún se conservan vestigios de antiguos caminos prehispánicos.

Acompañados del arquitecto y restaurador William Palomino, este punto es privilegiado porque cuenta con un mirador y se puede observar los tres volcanes tutelares de Arequipa; el Misti, Chachani y Pichu Pichu.

Mirador en Pachacútec Viejo de Cerro Colorado, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Además, alberga una iglesia del año 1789, y en ella se venera una imagen de San Pedro, muy particular porque está sentado en una silla bañada en pan de oro, posee una Mitra característica, las llaves de bronce colgando de su mano derecha y un báculo en forma de cruz colgando de su mano izquierda.

Según Palomino, la hornacina en la parte superior debió estar la imagen de algunos santos; San Pedro o San José. “Es una iglesia rural, típico de las iglesias de campo”, indicó.

El especialista señaló que se trata de una iglesia pequeña de una sola nave que tiene elementos relacionados al periodo barroco tardío.

“La iglesia mira hacia la zona donde sale el sol. Era una iglesia que quedaba en el margen de la zona agrícola, se encontraba en la confluencia de caminos que iban hacia Cusco y Puno. Una iglesia importante, seguro, prehispánico y trascendental”, apuntó.

Iglesia de San Pedro en Pachacútec Viejo de Cerro Colorado, Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

