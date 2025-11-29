A poco de conmemorarse los 25 años de la inscripción del Centro Histórico de Arequipa como Patrimonio Mundial de la Unesco, la ciudad recuerda el valor excepcional de su arquitectura y su memoria urbana.

Si bien el anuncio fue aprobado por unanimidad en la asamblea el 2 de diciembre de 2000, un día como hoy, 29 de noviembre, se reconoció que Arequipa tenía valores patrimoniales que empoderaron aún más la decisión.

En esta sección Correo te lleva de paseo, el arquitecto y restaurador William Palomino nos muestra cada detalle de porque Arequipa fue considerada como Patrimonio Mundial, entre ellas, su extraordinaria arquitectura y su singular fusión de influencias europeas y nativas, sus majestuosos edificios de sillar, que reflejan el ingenio y la creatividad de los maestros constructores arequipeños.

VALORES PATRIMONIALES

Uno de los símbolos de esta historia es el Tuturutu, figura que originalmente formó parte de una de las piletas públicas donde los arequipeños acudían a recoger agua potable para sus viviendas. “Lima perdió ante Arequipa en temas de paisajes arquitectónicos, y la plaza es una de las más bellas en Latinoamérica”, expresó Palomino.

Tuturutu en el Centro Histórico de Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

También se aprecia el Portal de Flores, antes conocido como del Regocijo, donde se ubicaban las pulperías de la Plaza de Armas.

Además, está la Basílica Catedral de Arequipa, considerada uno de los primeros monumentos religiosos del siglo XVII. “Tiene el cuerpo de estilo neoclásico”, recuerda.

Portal de Flores en la Plaza de Armas de Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Basílica Catedral en el Centro Histórico de Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Destaca la majestuosa Casa Tristán del Pozo, que se erige como una de las casonas coloniales más emblemáticas de la Ciudad Blanca. Esta construcción se sitúa en la calle San Francisco 115 y no solo es testimonio del esplendor del barroco, sino también un punto de encuentro entre la historia arequipeña y la elegancia.

Asimismo, se exhibe la iglesia de la Compañía de Jesús, de estilo barroco. Su construcción data del año 1578, basada en los planos confeccionados por Gaspar Báez, los cuales no resistieron al terremoto de 1582. Años más tarde, se inició la segunda construcción del templo sobre las ruinas del primero y siguiendo siempre los planos de Gaspar Báez un tanto modificados.

“Arequipa es una especie de enciclopedia con una infinidad de estilos”, resaltó.

Calle Mercaderes en el Centro Histórico de Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Pasaje en el Centro Histórico de Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Compañía de Jesús en el Centro Histórico de Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)